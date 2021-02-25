​Австралія прийняла закон, який зобов'язує Facebook і Google платити за новини

Австралія першою у світі прийняла закон, який зобов'язує Facebook і Google платити медіакомпаніям за новини, пише Reuters.

Під час ухвалення закону було враховано поправки, які запропонували в Facebook. В іншому випадку соцмережа готова була заблокувати всі новини для австралійських користувачів.

Одна із запропонованих змін дає техногігантам більше часу на перемовини з новинними компаніями, перш ніж втрутиться державний арбітр, який може визначити розмір плату на власний розсуд. Крім того, уряду надається право звільнити Facebook і Google від обов'язкової плати, якщо вони доведуть, що зробили "значний вклад" в австралійську медіаіндустрію.

"Кодекс гарантуватиме, що новинні медіакомпанії отримуватимуть справедливу винагороду за контент, який вони створюють, допомагаючи підтримувати суспільну журналістику в Австралії", - йдеться в спільній заяві головного скарбника Австралії Джоша Фріденберг і міністра зв'язку Пола Флетчера.

Через рік документ планують переглянути, щоб впевнитися, що він працює, як було заплановано.

Нагадаємо, що американські техногіганти виступали категорично проти цього закону. Google навіть погрожував відключити пошук в Австралії, але в підсумку домовився з австралійськими медіа про співпрацю на власних умовах, тоді як Facebook 17 лютого просто заблокував доступ до новин. Після багатогодинних переговорів між між головним скарбничим Австралії Джошем Фрайденбергом та гендиректором Facebook Марком Цукербергом сторони зуміли знайти компроміс, і соцмережа скасувала заборону на новини.

За останні 10 років у Австралії зникло понад три тисяч робочих місць для журналістів. Це пов'язано з тим, що рекламна виручка, яка раніше йшла в медіа, почала осідати в кишенях Google і Facebook. З кожних 100 австралійських доларів, які витрачають на інтернет-рекламу, крім оголошень, приблизно третина потрапляє до Google і Facebook.