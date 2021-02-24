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​Посол України вручив вірчі грамоти президенту Ізраїлю

Євген Корнійчук також передав Реувену Рівліну запрошення відвідати Україну.

​Посол України вручив вірчі грамоти президенту Ізраїлю
Фото: interfax.com.ua

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вручив вірчі грамоти президенту Ізраїлю Реувену Рівліну і подякував за сприяння в переговорах України з отримання вакцини від COVID-19.

Церемонія вручення відбулася в середу в Єрусалимі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сторони обговорили стан українсько-ізраїльських відносин і наголосили на необхідності боротьби з проявами антисемітизму, расизму та інших форм нетерпимості.

Корнійчук підняв питання розвитку військово-технічного співробітництва, зміцнення торговельних зв'язків і посилення роботи щодо Угоди про зону вільної торгівлі.

Голова українського диппредставництва підтвердив запрошення Рівліну відвідати Україну для участі в заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначив допомогу посольства України в Ізраїлі та Корнійчука в отриманні Україною вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer.

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