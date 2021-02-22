В Конго в результаті нападу на автоколону ООН загинув посол Італії

Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттаназіо загинув в результаті збройного нападу невідомих.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на італійське телебачення.
Інцидент стався в місті Гома. Озброєні люди напали на колону автомобілів ООН. В одному з них був посол. Крім дипломата, загинув супроводжував його італійський карабінер.
Італійські ЗМІ зазначають, що причину нападу поки встановити не вдалося. На їхню думку, можливо, мова йшла про спробу викрадення.
У МЗС Італії підтвердили інформацію про загибель посла.
Нагадаємо, у січні в ДР Конго загинув український військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Олександр Мулявка.