В Конго в результаті нападу на автоколону ООН загинув посол Італії

Крім дипломата, загинув італійський карабінер, який його супроводжував.

Луку Аттаназіо на машині доставили в госпіталь місії ООН, але врятувати його не вдалося

Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттаназіо загинув в результаті збройного нападу невідомих.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на італійське телебачення.

Інцидент стався в місті Гома. Озброєні люди напали на колону автомобілів ООН. В одному з них був посол. Крім дипломата, загинув супроводжував його італійський карабінер.

Італійські ЗМІ зазначають, що причину нападу поки встановити не вдалося. На їхню думку, можливо, мова йшла про спробу викрадення.

У МЗС Італії підтвердили інформацію про загибель посла.

Нагадаємо, у січні в ДР Конго загинув український військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Олександр Мулявка.