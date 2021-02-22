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В Конго в результаті нападу на автоколону ООН загинув посол Італії

Крім дипломата, загинув італійський карабінер, який його супроводжував. 

В Конго в результаті нападу на автоколону ООН загинув посол Італії
Луку Аттаназіо на машині доставили в госпіталь місії ООН, але врятувати його не вдалося
Фото: Actualite.cd

Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттаназіо загинув в результаті збройного нападу невідомих.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на італійське телебачення.

Інцидент стався в місті Гома. Озброєні люди напали на колону автомобілів ООН. В одному з них був посол. Крім дипломата, загинув супроводжував його італійський карабінер.

Італійські ЗМІ зазначають, що причину нападу поки встановити не вдалося. На їхню думку, можливо, мова йшла про спробу викрадення.

У МЗС Італії підтвердили інформацію про загибель посла.

Нагадаємо, у січні в ДР Конго загинув український військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Олександр Мулявка.

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