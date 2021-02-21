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Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ

Судовий розгляд буде розпочато після попереднього процесу за участю обвинувачених та сімей жертв у суді.

Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ
Фото: IRNA

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року, в результаті якої загинули 176 людей.

Про це повідомляє іранське агентство IRNA.

Говорячи про завершення розслідування інциденту, голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі зазначив, що ця справа зараз знаходиться у процесі складання обвинувального висновку.

Він додав, що судовий розгляд буде розпочато після попереднього процесу за участю обвинувачених та сімей жертв у суді.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

22 грудня Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи. Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

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