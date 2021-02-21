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Внаслідок вибуху у Кабулі загинула дитина та поліцейський

Поранено щонайменше п'ятеро осіб.

Внаслідок вибуху у Кабулі загинула дитина та поліцейський
Фото: rbc.ua

У неділю, 21 лютого внаслідок вибуху, спрямованого на поліцейську машину, у Кабулі загинуло щонайменше двоє людей, принаймні ще п’ятеро поранені.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на місцеву поліцію.

Вибух стався по обіді поблизу площі Баракі – жвавого перехрестя в четвертому районі міста.

Серед загиблих – офіцер, який керував поліцейською машиною, та дитина, яка пербувала поруч. Серед поранених, які опинилися поруч, є жінки та діти.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Раніше влада вже звинувачувала екстремістське угруповання “Талібан” у подібних нападах, виконавці яких не заявляли про себе. Це відбувається на тлі розчарування в прогресі мирних перемов, спрямованих на закінчення громадянської війни.

Додамо, кількість вибухів у Кабулі, зокрема з використанням так званих “липких” бомб останніми місяцями зросла.

Вчора, 21 лютого в столиці Афганістану пролунало три вибухи, мінімум четверо людей загинули, двоє були поранені.

Тим часом НАТО відклало остаточне рішення щодо виведення військ з Афганістану під час віртуальної зустрічі міністрів оборони Північноатлантичног альянсу 18 лютого.

Зустріч відбулася в той час, як адміністрація президента Джо Байдена переглядає угоду між США і Талібаном, щоб визначити, чи виконують екстремісти свої зобов’язання, включаючи припинення вогню та участь у переговорах з урядом Афганістану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки за останні місяці вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових. У Пентагоні заявляють, що до травня з Афганістану мають бути виведені всі 2,5 тис. американських військових, які там перебувають зараз.

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