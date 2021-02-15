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У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"

Поранення бойовика нібито було не важким.

У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
Сергій Попов
Фото: novosti.dn.ua

У підконтрольній угрупованню "ДНР" Горлівці стався вибух під автомобілем командира батальйону "народної міліції" "ДНР". Вибух стався приблизно о 8 годині ранку за місцевим часом (7:00 за Києвом), повідомляють "Новости Донбасса".

За повідомленням російських ЗМІ, йдеться про комбата бойовиків Сергія Попова на прізвисько "Длинный". Він живий і доставлений до лікарні. Поранення бойовика нібито було не важким. Йому осколками посікло ноги і стегно. У нього шок першого ступеня, Попова оперують.

Як стверджується, під машину бойовика було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Один з бойовиків Данило Безсонов написав, що вибух стався, коли "Длинный" віз дочку до школи. Вона теж постраждала і перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 31 серпня 2018-го смертельне поранення під час вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька отримав ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. Він очолював російську окупаційну адміністрацію в Донецькій області з 2014 року. розвідка Міноборони заявила, що вбивство Захарченка організувала ФСБ Росії.

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