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Окупанти обстріляли позиції ООС біля Водяного

Троє українських військових загинули, підірвавшись біля Новолуганського.

Окупанти обстріляли позиції ООС біля Водяного
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Сьогодні, 14 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

"На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Командування операції Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Як повідомляли, сьогодні загинули військовослужбовці 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військових.

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Президент заявив, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку противника.

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