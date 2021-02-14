На лівому березі Києва прорвало водопровід, рух трамваїв та авто обмежено

Сьогодні, 14 лютого у Києві стався прорив водопроводу на вулиці. Попудренка, 52.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Підтоплено вулиці Попудренка і Гната Хоткевича.

“На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається ПрАТ АК “Київводоканал””, – йдеться у повідомленні.

Через аварію обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і вул. Попудренка, повідомив КК “Київавтодор”.

Нагадаємо, столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza.