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На лівому березі Києва прорвало водопровід, рух трамваїв та авто обмежено

Підтоплено вулиці Попудренка і Гната Хоткевича.

На лівому березі Києва прорвало водопровід, рух трамваїв та авто обмежено
Фото: 3849.com.ua

Сьогодні, 14 лютого у Києві стався прорив водопроводу на вулиці. Попудренка, 52.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Підтоплено вулиці Попудренка і Гната Хоткевича.

“На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається ПрАТ АК “Київводоканал””, – йдеться у повідомленні.

Через аварію обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і вул. Попудренка, повідомив КК “Київавтодор”.

Нагадаємо, столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza.

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