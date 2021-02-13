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Сьогодні окупанти стріляли з підствольних гранатометів

Окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

Сьогодні окупанти стріляли з підствольних гранатометів
Фото: glavcom.ua

Сьогодні, 13 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

“На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь”, – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 12 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Мінські угоди виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації.

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