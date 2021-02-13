До Києва повернулися шість українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати у Гвінейській затоці у грудні 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

З моряками зустрівся президент України Володимир Зеленський.

“Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Була зроблена досить складна комбінація. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх”, – сказав Глава держави, вітаючи моряків на батьківщині.

Президент наголосив, що повернення громадян України додому – це пріоритет для Української держави. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні.

“Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу Президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зроблено нашим посольством у Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами”, – зазначив він.

Зеленський також поцікавився умовами, в яких пірати утримували українців.

Моряки розповіли, що їх тримали у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.

“Це було страшно. Навколо тебе – двадцять людей з автоматами цілодобово”, – сказав один з моряків і додав, що більшість викрадачів була в стані сильного наркотичного сп’яніння.

Президент запропонував направити українців до лікарні “Феофанія” на декілька днів для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я.

Додамо, під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського, а також двох громадян Албанії.

Нагадаємо, звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року. Вони були доставлені до міста Порт-Гаркорт, де пройшли необхідне медичне обстеження, а згодом – в Лагос і Стамбул (Туреччина).

Торік завдяки роботі українських дипломатів було забезпечено звільнення 42 громадян України, яких незаконно утримували за кордоном, серед них – 17 українських моряків, захоплених у Гвінейській затоці, 14 членів екіпажу судна Ruta, яких з 2017 року утримували на території Лівії, 9 громадян України із сирійських таборів для біженців, 2 громадян, яких утримували як заручників на території Іракського Курдистану.

А цьогоріч на початку січня було звільнено та репатрійовано чотирьох громадян – членів екіпажу судна Captain Khayyam, засуджених у Лівії у грудні 2017 року до п’ятирічного ув'язнення.