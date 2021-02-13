Окупанти стріляли біля Водяного та Золотого

Протягом минулої доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де воїну надається необхідна медична допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 13 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 лютого було вбито двох українських захисників.