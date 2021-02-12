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​У Дніпрі з пожежі у квартирі врятували жінку з двома дітьми та кота

Горіла квартира на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Фото: ДСНС

У Дніпрі вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з пожежі трьох людей та кота.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"12-го лютого о 08:23  надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на вулиці Калиновій Індустріального району міста Дніпро. За вказаною адресою направлені відділення 3-ої та 18-ої державних пожежно-рятувальних частин 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить квартира, розташована на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Пожежники  час гасіння вогню врятували двох хлопчиків 2020 та 2015 років народження, жінку 1992 року народження та кота.

Пожежу було локалізовано о 08:57 та ліквідовано - о 09:04. До гасіння займання залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці  техніки.

Нагадаємо, у лютому минулого року у Горішніх Плавнях рятувальники винесли з палаючої квартири кролика, папугу і кота.

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