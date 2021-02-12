Сепаратисти хочуть зірвати припинення вогню. Ми не дамо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Сьогодні Зеленський разом з послами низки іноземних держав відвідав українські позиції поблизу Авдіївки, Промзони, у Шумах, а також “побував на позиції, що розташована за 80 метрів від ворога”.

“Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити”, – сказав президент.

Зеленський також наголосив, що українські воїни мають відповідати ворогу у разі порушення ним перемир’я та обстрілів наших позицій.

“Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових – вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони й роблять”, – зазначив він.

“Вони не отримують від мене наказ на відповідь жодного разу. У них наказ діяти в таких випадках саме так, як вони діють. І вони відповідають саме так, як і потрібно в цій ситуації відповісти”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве.

В результаті пострілу один військовослужбовець отримав поранення. На жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації.