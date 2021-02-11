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Кравчук узяв участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на Донбасі

На порядку денному - ступень виконання сторонами комплексу Мінських угод.

Кравчук узяв участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на Донбасі
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Почалось засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Донбасі. У відеоконференції бере участь глава Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук

Про це повідомила українська делегація ТКГ.

"На порядку денному: поточна ситуація на сході України, ступень виконання сторонами комплексу Мінських угод. Також, очікується звіт спецпредставника Глави ОБСЄ пані Хайді Ґрау та Глави СММ ОБСЄ пана Яшара Халіта Чевіка", - йдеться у повідомленні.

У ТКГ також зазначили, що  сьогодні також триває робоча поїздка президента Володимира Зеленського з делегацією послів держав G7 в зону проведення ООС, одна з цілей якої - ознайомити представників держав-партнерів з поточним станом справ в зоні конфлікту.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ21 січня сторонам вдалося досягнути принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на газовій станції поблизу Мар'їнки.

Тоді ж у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання на рівні глав делегацій. Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

Увечері 28 січня в інтерв’ю одному з українських телеканалів Кравчук заявив, що розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою.

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