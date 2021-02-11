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Чернишов: "Усі регіони готуються до похолодання та погіршення погодних умов"

Місцями температура впаде до -30, буде сильний вітер. 

Чернишов: "Усі регіони готуються до похолодання та погіршення погодних умов"
Фото: facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

З 11 по 18 лютого у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, західних та північних областях України очікується суттєве погіршення погоди зі зниженням температури, хуртовинами і сильними поривами вітру до 15-20 м/с. Для підготовки регіонів до негоди відбулося позачергове засідання Державної комісії ТЕБ та НС. 

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов наголосив, що всі органи влади повинні максимально об'єднатися, щоб підготуватися до похолодання, адже найближчими днями в деяких областях температура впаде до -30 градусів уночі, також очікують хуртовини, повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

"Обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити безперебійну роботу лікарень, закладів освіти, інших соціально-значимих об’єктів і організувати достатню кількість пунктів обігріву", - заявив Чернишов. 

Згідно з дорученням Державної комісії ТЕБ Укравтодор та Укртрансбезпеки, Національна поліція, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та обласні адміністрації розпочали роботу з організації роботи штабу із забезпечення сталого транспортного сполучення на автомобільних дорогах. Штаб також буде забезпечувати оперативне розчищення снігу на автошляхах та в населених пунктах, профілактичне оброблення дорожнього покриття, завчасне обмеження руху транспорту, де прогнозується затори.

Також представники державних органів, які входять до Штабу, проведуть роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення щодо максимального утримання від рейсів транспорту в період ускладнення погоди і будуть забезпечувати ефективну взаємодію між областями по регулюванню транспортних потоків та у разі необхідності спрямовувати великовантажні транспортні засоби у визначені місця, щоб не допускати транспортних заторів.

Нагадаємо, що значні морози та хуртовини спостерігаються в деяких регіонах України від початку тижня, однак попереду на українців ще чекає південний циклон, який принесе сильні снігопади і ще більше зниження температури. Міська влада закликає не користуватися приватним транспортом і за можливості залишатися вдома. У Києві ж для того, щоб зменшити транспортне навантаження, 11-12 лютого закрили школи і садочки. 

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