МінТОТ: летальність від ковіду в ОРДЛО значно вища, ніж де-небудь у світі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважає, що рівень летальності від коронавірусної інфекції COVID-19 в окупованих районах Донецької та Луганської областей значно вищий, ніж де-небудь у світі.

Про це сказав міністр Олексій Резніков на форумі "Україна 30" в середу.

"Навіть за тією статистикою, яку я можу вам сьогодні дати, яка оприлюднена, з відкритих джерел, і навіть самими окупаційними адміністраціями, видно, що рівень летальності від COVID-19 в ОРДЛО значно вищий, ніж де-небудь у світі. Окупаційна адміністрація в Донецьку, наприклад, оприлюднює статистику, згідно з якою летальність від COVID - 8,6%. Це в 4,5 разу вище, ніж на вільній території Донеччини та в середньому в Україні. У листопаді-грудні летальність взагалі становила 11%. Тобто, кожен 9-й помирав від цього захворювання, і це не враховуючи тих, хто помер від пневмонії, яку вони також приховують, насправді - справжній COVID", - цитує Резнікова "Інтерфакс-Україна".

В окупованому Луганську рівень летальності - 8,7%.

"З одного боку це говорить про те, що люди просто не мають можливості отримати елементарну допомогу, немає ліків, немає лікарів, а з іншого боку - що рівень тестування у них дуже низький, тестують тільки тих, хто має яскраво виражені симптоми. Наголошую, і на цьому тлі окупаційні адміністрації блокують КПВВ. Це можна назвати медичним геноцидом, це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - зауважив Резніков.

Нагадаємо, що за даними МОЗ Україна перебуває на 34-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на один мільйон населення.