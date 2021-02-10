Росія заблокувала сайт Мінреінтеграції України через інформацію про ковід в ОРДЛО

Це перший прецедент, коли в Росії заборонили офіційний сайт уряду іншої країни.

В Росії за поданням Роскомнадзору і генпрокуратури заблокували сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає "РБК-Україна".

За його словами, причиною заборони стала публікація інформації про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу. Це перший прецедент, коли в Росії заборонили офіційний сайт уряду іншої країни.

"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнадзору та Генеральної прокуратури РФ. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.

При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що мешканці окупованого Донбасу теж можуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу - на підконтрольній території. Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття. При цьому є можливість не здавати тест на місці, а відправитися в пункт призначення, зазначений в додатку, і вже там здати тест.

Нагадаємо, Мінреінтеграції підтвердило першу смерть від коронавірусу в ОРДЛО у квітні минулого року. Станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом у Криму.

У Донецькій області пацієнтів з підозрою на COVID-19 прийматимуть Костянтинівська інфекційна лікарня, Мирноградська інфекційна лікарня, інфекційне відділення Лікарні швидкої допомоги Маріуполя. У Луганській області для госпіталізації визначено Рубіжанську міську лікарню, в резерві - інфекційні відділення в Сєвєродонецьку і Старобільську.