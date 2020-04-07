Минреинтеграции подтвердило первую смерть от коронавируса в ОРДЛО

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о первой смерти от коронавируса на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

Сообщается, что оккупационная администрация в ОРДО (Донецкая область) признала 6 фактов заболевания коронавирусом, однако скрывает факты смерти пациентов от COVID-19.

"В то же время, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице города Амвросиевка умер гражданин, который был инфицирован коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи, тогда как пророссийским боевикам проводят осмотры.

В частности Кадиевке ежедневно проводится осмотр боевиков "армейского корпуса" врачами-вирусологами из России.

Отмечается, что до конца недели на Донбасс Красный Крест должен отправить гуманитарную помощь, в том числе и для борьбы с коронавирусом.

Кроме этого, в Минреинтеграции заявили, что замалчивается реальное количество заболеваний и в аннексированном Крыму.

"По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения по подозрению инфицирования. По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше", - сообщили в министерстве.

Напомним, на территории ОРЛО первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 29 марта. 31 марта первый случай COVID-19 подтвердили и в ОРДЛО.