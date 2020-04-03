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​Прокуратура завела дело на главарей "ЛНР" за сокрытие фактов заболевания Covid-19

Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

​Прокуратура завела дело на главарей "ЛНР" за сокрытие фактов заболевания Covid-19
Фото: EPA/UPG

По материалам Службы безопасности прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания Covid-19 на временно оккупированной территории. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганской области.

Через средства массовой информации местное население пытаются убедить в том, что на оккупированной "ЛНР"  территории лиц с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

При этом отмечается, что жители оккупированной Луганщины сообщают об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19, но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя опасности.

"По оперативным данным, больных «ОРВИ» на временно оккупированной территории насчитывается около 10 тыс. человек. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях. В то же время, оккупационные администрациы РФ в Донецкой и Луганской областях направляют все силы на обеспечение нераспространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования страны-оккупанта", - отмечается в сообщении.

Напомним, о первом подтвержденном случае коронавируса сообщила так называемая "ЛНР". Это был первый случай COVID-19 на оккупированном Донбассе. Позже о первом подтвержденном случае заявили в "ДНР".

Жителей ОРДЛО с температурой перестали пропускать в Украину еще 7 марта. 14 марта свои ограничения ввели группировки "ДНР" и "ЛНР".

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