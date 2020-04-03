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ГБР расследует незаконное строительства жилого квартала в Пуще-Водице

Дела открыты по трем статьям УК.

ГБР расследует незаконное строительства жилого квартала в Пуще-Водице
Фото: dbr.gov.ua

Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала в Пуще-Водице (Киев) - по фактам незаконной вырубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением (ч.3 ст.246, ч.5 ст.298 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований, которое осуществляет досудебное расследование.

"По предварительной информации, должностные лица ЗАО "Киевгорстрой", при содействии должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской городской государственной администрации осуществляют незаконное строительство", - говорится в сообщении.

В июле 2017 компания-застройщик получила участок площадью 0,69 гектара в 15-летнюю аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако, вместо него строят жилой комплекс, квартиры в котором уже продаются.

Фото: dbr.gov.ua

Кроме того, на месте застройки были незаконно вырублены 214 деревьев, хотя по решению Киевского горсовета разрешалась вырубка только одного.

Фото: dbr.gov.ua

Расследования находится на личном контроле генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Напомним, ранее вКиеве отменили право на начало строительных работ на земельном участке, который в 2004 году был выделен певице, экс-нардепу Оксане Билозир.

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