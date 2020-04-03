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​В киевском метро за год оформили семь случаев попрошайничества с детьми

В этом году - всего один факт.

​В киевском метро за год оформили семь случаев попрошайничества с детьми
Фото: Макс Требухов

Национальная полиция в 2019 году оформила семь случаев попрошайничества с детьми, а в 2020 — всего один. Об этом LB.ua сообщили в полиции.

Попрошайничество в Украине не запрещено, но если при этом используются дети, то полиция может составить протокол по ст.184 КУоАП - невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей. Если на нарушителя составят три протокола, то может быть открыто уголовное производство по ч.1 ст.150 УК Украины - эксплуатация детей. За это предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы до трех лет. Также ребенка должны забрать у родителей. 

"В метро массово попрошайничают, используя детей, что является уголовно наказуемым преступлением, предусмотренным ст 150–1 УК. Мы проводили ликбез в нашей группе и призывали граждан не быть равнодушными, вызывать полицию, если они стали свидетелями таких преступлений. При этом граждане сами часто жалуются, что полицейские на вызов либо не приезжают, либо не знают, как реагировать", - рассказала сооснователь интернет-платформы "Защита прав детей", бывшая полицейская Зоя Мельник

Также в полиции рассказали, что в 2019 году было 23 случая размещения несанкционированой рекламы и 20 фактов торговли в метрополитене.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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