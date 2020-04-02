Опрос КМИС: 40% украинцев считают, что власть успешна в противодействии коронавирусу

Согласно с опросом Киевского международного института социологии, 40% украинцев считают, что власть успешна в противодействии коронавирусу, 48% придерживаются мысли, что неуспешна. Такие данные опроса, проведенного с 27 по 30 марта в телефонном режиме, опубликовали на сайте КМИС.

17% опрошенных убеждены, что власть успешна в предотвращении возможных экономических кризисов, связанных с эпидемией коронавируса, 57% думают, что неуспешна.

Также 17% считают, что власть успешна в обеспечении доступности медуслуг для граждан, 70% считают наоборот.

"Около половины украинцев (49%) думают, что ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, были приняты вовремя, 38% думают, что власть опоздала с противодействием, 5% придерживаются мысли, что ограничительные меры было принято преждевременно", - говорится в опросе.

43% опрошенных выступают за ужесточение мер карантина, 40% думают, что принятые меры адекватны ситуации, еще 9% думают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений. 1% считает, что никакие ограничительные меры не нужны.

Фото: kiis.com.ua

В ходе опроса провели 1500 интервью, погрешность выборки с веротяностью 0,95 не превышает 3%. Опрос не проводился на территории, временно неподонктрольной украинскому правительству.

Напомним, что о первом случае COVID-19 в Украине стало известно 3 марта. Это мужчина, который с женой вернулся из Италии. Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат. 20 марта официально сообщили, что в Украине выздоровел первый пациент, у которого был обнаружен коронавирус.

Карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля. 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней.

По состоянию на 2 апреля, в Украине подтвердили 804 случая заболевания, из них 20 летальных.