Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек, вылечились почти 27 тысяч

Количество людей, умерших от коронавируса в Испании, в четверг превысило 10 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

По состоянию на 2 марта коронавирусную инфекцию выявили у 110 тысяч жителей Испании, в том числе за последние сутки - у 8 102 человек (рост - 7,9%). С начала эпидемии умерли 10 003 человека (в том числе за сутки - 950), а 26 743 полностью выздоровели (за сутки - 4 096 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 6 092 человека.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (32,2 тыс. человек) и Каталонии (21,8 тыс.), Кастилии-Ла-Манча (7,7 тыс.), Кастилии-Леон (7,4 тыс.) и Стране Басков (7,3 тыс.).

Напомним, что Испания занимает третье место в мире по количеству случаев COVID-19 после США и Италии и второе по смертности после Италии.