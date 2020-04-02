ВОЗ советует на самоизоляции воздерживаться от курения и алкоголя

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, вести здоровый образ жизни и воздержаться от курения и употребления алкоголя.

Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он во время онлайн-брифинга.

Клюге напомнил, что наибольшую опасность короанвирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.

Напомним, ВОЗ констатировала увеличение числа жертв COVID-19 более чем в два раза за последнюю неделю.

По состоянию на утро 2 апреля число инфицированных в мире приближается к миллиону.