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В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умершему было 70 лет.

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: Lb.ua

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге в четверг мэр Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировали, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом "коронавирус" - 161 человек. К сожалению, один случай летальный", - сказал Кличко.

Умершему мужчине было 70 лет.

С начала эпидемии в столице вылечились 12 человек.

Напомним, что данные Кличко немного отличаются от официальной информации Центра общественного здоровья Минздрава. По состоянию на утро 2 апреля ЦОЗ зафиксировал 160 случаев COVID-19 в Киеве, но о летальных исходах не сообщалось.

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