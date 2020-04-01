В Тернопольской области число случаев COVID-19 выросло на 8 - до 106-ти

В течение среды, 1 апреля, в Тернопольской области зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В общем по состоянию на 22:00 1 апреля в области 106 больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавиурсом.
Согласно данным областного лабораторного центра, наибольшее количество заражений коронавирусом сохраняется в Монастырисском районе - 77 (+1), из них один - летальный.
Также COVID-19 обнаружили у:
14 (+3) жителей Залещицкого района
7 (+2) - Козовского района
3 (+1) - Тернополя
2 - Кременецкого района
1 - Тернопольского района
1 - Бережанского района
Также коронавирус (1 подтвержденный случай) впервые обнаружили в Бережанском районе.
Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в области был обнаружен 21 марта - у священника из Залещик. Она занимает третье место в Украине по числу пациентов с COVID-19.