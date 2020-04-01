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В Тернопольской области число случаев COVID-19 выросло на 8 - до 106-ти

Она занимает третье место в Украине по числу пациентов с коронавирусом.

В Тернопольской области число случаев COVID-19 выросло на 8 - до 106-ти
Фото: bigkiev.com.ua

В течение среды, 1 апреля, в Тернопольской области зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В общем по состоянию на 22:00 1 апреля в области 106 больных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавиурсом.

Согласно данным областного лабораторного центра, наибольшее количество заражений коронавирусом сохраняется в Монастырисском районе - 77 (+1), из них один - летальный.

Также COVID-19 обнаружили у:

14 (+3) жителей Залещицкого района

7 (+2) - Козовского района

3 (+1) - Тернополя

2 - Кременецкого района

1 - Тернопольского района

1 - Бережанского района

Также коронавирус (1 подтвержденный случай) впервые обнаружили в Бережанском районе.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в области был обнаружен 21 марта - у священника из Залещик. Она занимает третье место в Украине по числу пациентов с COVID-19.

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