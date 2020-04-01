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Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"

Правительство ужесточает карантинные меры по всей стране.

Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса до 24 апреля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте превительства.

Отмечается, что соответствующее постановление Кабмина будет изложено в новой редакции.

Отмечается, что ежедневно в Украине количество больных COVID-19 увеличивается более чем на 10%.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Во время карантина будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.

Напомним, ранее в Офисе президента прошло совещание, на котором обсуждалась возможность введения с 6 по 24 апреля дополнительных ограничений в условиях карантина. В том числе, обсжудался режим "все в масках" и ограничение количества людей при пребывании на улице. Поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом

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