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В Тернополе запретили собираться группами более двух человек

Детям до 14 лет запрещено выходить на улицу без взрослых. 

В Тернополе запретили собираться группами более двух человек
Фото: Макс Требухов

В Тернополе ввели дополнительные ограничительные меры на время действия карантина. Решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Тернопольского горсовета.

Отныне на время действия карантинного режима добавились такие запреты:

  • пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках и скверах групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад;
  • пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей в возрасте 14-18 лет - без ведома родителей или опекунов.

"Управлению развития спорта и физической культуры также поручили закрыть все спортивные площадки, на которых есть ограды, а управлению ЖКХ - при наличии технической возможности демонтировать отдельные элементы конструкций детских площадок на период карантина и обеспечить их хранение", - добавили в городском совете.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в Тернополе был обнаружен 25 марта. В сводке от 31 марта было известно о 78 случаев заболевания коронавирусом в Тернопольской области - она занимает третье место в Украине по числу пациентов с COVID-19. 

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