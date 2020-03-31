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Издание "Инсайдер" Алексея Тамразова прекращает работу

Тамразов подозревается в даче 200 тыс. долларов взятки прокурору Константину Кулику.

Издание "Инсайдер" Алексея Тамразова прекращает работу
Фото: Инсайдер

Онлайн-издания "Инсайдер", с октября 2014 года принадлежащее бывшему первому заместителю председателя компании "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, с 1 апреля прекращает работу.

Об этом сообщила журналистка издания Ольга Худецкая.

"Друзья, издание Insider работает сегодня последний день. С завтрашнего дня оно останавливает свою работу", - написала она в фейсбуке.

Худецкая сообщила, что коллектив "Инсайдера" намерен продолжить совместную работу.

"Наша мини-редакция решила оставаться командой. У нас есть мысли по поводу дальнейшего, понимание куда двигаться, в каком русле, что и как делать. Мы присоединяемся к команде "Лаборатории законодательных инициатив/Agency for Legislative Initiatives", поскольку имеем одну и понятную цель - Украина, где царит справедливость", - пояснила журналистка.

Напомним, Алексей Тамразов подозревается в даче прокурору Константину Кулику взятки в размере 200 тыс. долларов.

Тамразова задержали в Киеве 9 августа 2018 года.10 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен. 13 августа он уже вышел из СИЗО.

Позже прокуратура сообщила о втором подозрении в отношении бизнесмена - за содействие преступной деятельности экс-президента Януковича. В декабре Соломенский суд отменил в отношении Тамразова все обязательства.

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