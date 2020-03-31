Винницкая областная госадминистрация назвала имя военный, который погиб на Донбассе 30 марта от пули снайпера. Это младший сержант Владимир Мовчанюк из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Фото: facebook.com/57InfantryBrigade

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 н. погиб во время выполнения боевого задания в районе н.п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта. Военнослужащий проживал в с Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат", - сообщили в Винницкой ОГА.

Это первая смерть на Донбассе с 19 марта, когда снайпер застрелил бойца 30-й отдельной механизированной бригады.