Фото: facebook.com/crimeansolidarity Ферат Сайфуллаев

Крымский политзаключенный по делу "Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев вышел на свободу после окончания 5-летнего заключения в исправительной колонии в России. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Однако, несмотря на освобождение гражданина Украины, на протяжении 8 лет он будет ограничен в правах и свободах. Поскольку, согласно с решением суда РФ, относительно Ферата Сайфуллаева установлен административный надсмотр, а именно он будет ограничен в передвижении и свободном выборе места проживания", - пояснила она.

Кроме этого, возможен запрет покидать территорию временно оккупированного Крыма без разрешения так называемых органов внутренних дел России.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity Ферат Сайфуллаев (справа) после освобождения из колонии

Денисова также призвала международное сообщество в условиях распространения COVID-19 усилить давление на Россию относительно скорейшего освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

На странице "Крымской солидарности" в Facebook уточнили, что Сайфуллаев содержался в колонии в Омутнинске Кировской области.

"Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщал, что ему не разрешали посетить подзащитного, не позволяли общаться без надзора администрации. А осенью 2017 года Ферата Сайфуллаева оштрафовали за пост в соцсети четырехлетней давности. По словам адвоката, это сделали, чтобы лишить Ферата возможности на условно-досрочное освобождение из колонии", - добавили в "Крымской солидарности".

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Напомним, Рустем Ваитов, Руслан Зейтуллаев, Юрий Примов, Ферат Сайфуллаев были незаконно задержаны в с. Орлиное под Севастополем в январе и апреле 2015 года. Зейтуллаеву инкриминировали организацию деятельности террористической организации, остальным – участие в ней.

После полутора лет судов в сентябре 2016 Северо-кавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Примова, Ваитова, Сайфуллаева к пяти годам в колонии общего режима, Зейтуллаеву дали семь лет, но потом пересмотрели приговор и осудили к 15 года колонии строгого режима.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. После оккупации Россия начала преследование членов этой организации на территории Крыма.

Рустем Ваитов был освобожден 22 января в связи с истечением срока отбывания приговора из колонии в городе Курган (Россия, Урал).