КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Суд в Крыму оставил под арестом задержанного по делу "Хизб ут-Тахрир" Мустафаева

Мера пресечения действует до 15 мая. 

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму оставил под арестом до 15 мая фигуранта бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева. Об этом пишут "Крым.Реалии", ссылаясь на данные адвоката Лиля Гемеджи. 

"В суде последовательно были озвучены доводы защиты о невозможности содержания моего подзащитного под стражей. Указывалось на то, что согласно рекомендациям ВОЗ из-за коронавируса COVID-19, необходимо группу риска содержать в отдельных условиях. И Сервер, который перенес ОРВИ, который с 3 марта находился с повышенной температурой тела и в отношении которого не проведен тест на коронавирус, не поставлен точный диагноз, как раз попадал в эту уязвимую категорию", - сообщила Гемеджи. 

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с не обеспечением необходимого медицинского лечения и обследования Мустафаева, у которого ухудшились проблемы со зрением.

Сервер Мустафаев
Фото: Крым.Реалии
Сервер Мустафаев
Напомним, что координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов были задержаны российскими силовиками в Крыму 21 мая 2018 года. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу «Хизб ут-Тахрир".

Подробнее о Сервере Мустафаеве читайте в материале LB.ua "Второе бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир": российский суд нарушает права и свободы фигурантов". 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также