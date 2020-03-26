Суд в Крыму оставил под арестом задержанного по делу "Хизб ут-Тахрир" Мустафаева

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму оставил под арестом до 15 мая фигуранта бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева. Об этом пишут "Крым.Реалии", ссылаясь на данные адвоката Лиля Гемеджи.

"В суде последовательно были озвучены доводы защиты о невозможности содержания моего подзащитного под стражей. Указывалось на то, что согласно рекомендациям ВОЗ из-за коронавируса COVID-19, необходимо группу риска содержать в отдельных условиях. И Сервер, который перенес ОРВИ, который с 3 марта находился с повышенной температурой тела и в отношении которого не проведен тест на коронавирус, не поставлен точный диагноз, как раз попадал в эту уязвимую категорию", - сообщила Гемеджи.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с не обеспечением необходимого медицинского лечения и обследования Мустафаева, у которого ухудшились проблемы со зрением.

Фото: Крым.Реалии Сервер Мустафаев

Напомним, что координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов были задержаны российскими силовиками в Крыму 21 мая 2018 года. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу «Хизб ут-Тахрир".

Подробнее о Сервере Мустафаеве читайте в материале LB.ua "Второе бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир": российский суд нарушает права и свободы фигурантов".