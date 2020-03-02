"Второе бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир": российский суд нарушает права и свободы фигурантов

Просроченные сухпайки
В сухом пайке, который выдается СИЗО обвиняемым для участия в суде, имеется свинина. Адвокаты фигурантов неоднократно обращали внимание на этот факт, как и на тот факт, что их подзащитные - мусульмане. Однако в середине февраля ситуация с питанием ухудшилась. На фотографии сухого пайка сделанной 19 февраля в ходе отчетливо была видна дата окончания срока годности - 14 февраля 2020 года. После обращения к суду и внимания прессы Ростовское СИЗО, обеспечивающее едой фигурантов дел, начало перекладывать содержимое сухпайков в обычные полиэтиленовые пакеты.
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Наших подзащитных кормят как минимум сомнительной пищей. О горячей еде даже говорить не приходится, да и сухпайки просроченные. После того, как мы в суде об этом заявили, администрация СИЗО не нашла ничего лучше, как убрать упаковку, пересыпать содержимое упаковки в полиэтиленовые пакеты, чтобы скрыть дату, срок хранения этих сухпайков, - рассказывает адвокат Назим Шейхмамбетов.
Фигуранты “Второго Бахчисарайского дела” как правило отказываются есть такие сухпайки, опасаясь нанести вред своему здоровью. При том, что вывозят их из СИЗО около 7 утра, до завтрака, а возвращают в камеры уже после ужина, около 10 вечера.
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Таким образом, созданы условия, при которых права наших подзащитных грубо нарушаются. Право на питание, по сути, это право на жизнь. Это статья 3 Европейской конвенции по защите прав человека, - говорит Шейхмамбетов.
По словам адвоката, суд отказывается реагировать на такие действия сотрудников СИЗО, мотивируя это тем, что решение вопросов с питанием находится вне его компетенции.
Медицинские справки без осмотра
Рассматривать “Второе Бахчисарайское дело” по существу Южный окружной военный суд начал в декабре 2019 года. С февраля 2020 года заседания проходят 5 дней в неделю, начинаются они как правило в 10 утра а заканчиваются в 6 вечера. У большинства фигурантов дела после более чем двухгодичного содержания в СИЗО заметно ухудшилось состояние здоровья, однако уже около месяца у них нет возможности обратиться за медпомощью.
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На одном из заседаний подсудимому Тимуру Ибрагимову стало плохо из-за того, что он не ел. У него скорее всего был скачок давления. Мы обращались к суду, чтобы можно было вызвать скорую, и наши подзащитные тоже делали такие обращения. Однако все наши требования остались без внимания. Суд ответил, что решение данного вопроса находится не в его компетенции.
Адвокат Лиля Гемеджи также заявляет об ухудшении зрения у фигурантов.
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Проблемы со зрением практически у всех - это и Тимур Ибрагимов, который как раз таки инвалид по зрению, и Эдем Смаилов, которому необходимо менять диоптрии в очках на более сильные, и у Сервера Мустафаева начинаются проблемы со зрением. Из-за плотного графика судебных заседаний они уже месяц пропускают ежедневные часовые прогулки в СИЗО и по сути не видят солнечного света, а в камере у их глаз нет возможности фокусироваться на объектах на разном расстоянии, из-за этого мышцы глаза слабеют и зрение ухудшается, - рассказала Лиля Гемеджи.
В ответ на жалобы об ухудшении состояния здоровья суд и СИЗО начали в начале каждого судебного заседания предоставлять справки об удовлетворительном состоянии здоровья фигурантов. Однако эти справки вызывают сомнения у адвокатов обвиняемых крымских татар.
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Мы спросили у суда о том, когда же был проведен медосмотр наших подзащитных, если их вывозят из СИЗО рано утром до завтрака. Однако суд не узрел в этом никаких нарушений или не засомневался в справке и тех сведениях, которые в ней указаны, - говорит Лиля Гемеджи.
По словам обвиняемых крымских татар, никакого медицинского осмотра они в Ростовском СИЗО не проходили.
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Спросив у своих подзащитных, мы узнали, что их никто не осматривал в СИЗО. И эти справки непонятно на чем основаны. Как можно судить о состоянии здоровья, не обследовав? Из всего этого следует, что суд приобрел ярко выраженный обвинительный уклон, - добавляет Шейхмамбетов.
Сон или Суд
Остро стоит перед адвокатами и их подзащитными вопрос подготовки к судебным заседаниям. Время посещения в СИЗО Ростова - жестко регламентировано, и очередь, как правило, адвокат должен занимать с раннего утра. Как раз в это время подзащитных вывозят из СИЗО, поэтому единственное место, где адвокат может поговорить с подзащитным и согласовать с ним свою позицию - это зал суда.
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Адвокат фактически не может попасть в СИЗО из-за плотного графика судебных заседаний. А в судебном заседании при так называемом конфиденциальном общении клиента со своим подзащитным обязательно присутствует конвой, который контролирует все, что мы можем передать друг другу, подписать и так далее. Все бумаги, имеющие адвокатскую тайну - становятся доступными для конвоя, в связи с тем, что согласно своим инструкциям они проверяют передачу данных бумаг, - говорит Лиля Гемеджи.
Подсудимым приходится готовиться к заседаниям ночью, чтобы днем участвовать в судах.
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Когда начался допрос секретного свидетеля, мой подзащитный Сервер Мустафаев был на заседании с красными от отсутствия сна глазами, я наблюдала за ним в течении всего дня, он при каждой малейшей возможности старался лечь поспать. Когда суд объявлял перерыв, я наблюдала, что он клал голову на плечо другому фигуранту дела - Мемету Билялову, и таким образом пытался хоть немного поспать. То есть он фактически всю ночь готовился к судебному заседанию, и на самом судебном заседании ему естественно не хватает сил для полноценного участия и реализации права на защиту, - рассказывает Лиля Гемеджи.
Справка
11 октября 2017 года подконтрольное РФ ФСБ по Крыму провело обыски и арестовало шестерых крымских татар. По мнению российской ФСБ, Салиев Сейран, Асанов Марлен, Ибрагимов Тимур, Зекерьяев Сервер, Белялов Мемет, Аметов Эрнес являлись членами организации "Хизб ут-Тахрир", запрещеннной в России, но легально действующей в Украине. 21 мая 2018 года по подобным обвинениям были арестованы ещё двое крымских татар - координатор правозащитной инициативы Сервер Мустафаев и общественник Эдем Смаилов.