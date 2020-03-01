Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе

СМИ сообщают, что они могут принадлежать силам Асада или ВКС России.

В сирийской провинции Идлиб были сбиты два самолета Су-24. Об этом в воскресенье заявили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Анадолу.

В сообщении говорится, что объекты были ликвидированы при попытке атаковать турецкие самолеты.

Говорится также об уничтожении трех установок ПВО сил Асада, при помощи одной из которых был сбит ударный беспилотник ВС Турции.

Сирийские государственные СМИ пишут, что пилоты сбитых военных самолетов сумели катапультироваться и благополучно приземлились, передает Немецкая волна.

Ранее, в воскресенье, сирийские СМИ также сообщили о сбитом турецком беспилотнике в районе города Саракиб в провинции Идлиб и одновременно опровергли данные об уничтожении правительственного самолета Сирии.

Представители сирийской оппозиции в соцсетях пишут, что сбитый военный самолет принадлежал либо войскам Асада, либо ВКС России. В Москве опровергли информацию о сбитом российском Су-24.

В тот же день министр обороны Турции заявил об успешном начале военной операции "Весенний щит", направленной против войск президента Сирии Башара Асада.

Напомним, конфликт между Турцией и Сирией обострился 27 февраля, когда в результате воздушного удара в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих, еще 32 получили ранения.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар. Минобороны России отрицает обвинения.

На следующий день турецкие военные нанесли ответные удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.