Беларусь подтвердила второй случай коронавируса

Женщина и двое ее коллег прибыли в Беларусь из северной Италии.

Министерство здравоохранения Беларуси в воскресенье, 1 марта, заявило о втором подтвержденном случае SARS-COV-2 на территории страны.

В официальном сообщении министерства отмечается, что тест на коронавирус дал положительный результат у белоруски из Витебской области, которая вернулась из Италии.

"Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране", - говорится в сообщении

Женщина и двое ее коллег прибыли в Беларусь из северной Италии. Это стало причиной того, что их вызвали в учреждение здравоохранения, чтобы взять анализы и сделать тесты.

Их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Состояние здоровья удовлетворительное, признаков заболевания нет.

"Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", – добавили в ведомстве.

Напомним, 27 февраля в Беларуси подтвердили первый случай заражения на коронавирусом. SARS-COV-2 обнаружили у одного из студентов, приехавших из Ирана.