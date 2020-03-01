Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
ГлавнаяМир

Трех сотрудников и главреда российского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре

Прокуратура начала расследование в отношении их статьи о провинции Хатай.

Трех сотрудников и главреда российского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
Фото: wikipedia.org

В Анкаре задержали трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства Sputnik и его главного редактора Махира Бозтепе, передает Европравда со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства IHA, трех сотрудников, турецких граждан, задержали в связи с их материалом о провинции Хатай под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии - почему?".

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении этой статьи.

Как сообщает Hurriyet, поздно вечером 29 февраля у квартир сотрудников Sputnik, перед их задержанием, состоялись протесты с участием 15-20 человек. Люди обвинили сотрудников Sputnik в измене родине. 

РосСМИ пишут, что они выкрикивали националистические лозунги и угрозы, и хотели выломать двери. В агентстве инцидент назвали "попыткой нападения".

"Подождав некоторое время у дверей дома, который также использовался как офис, группа пошла", - говорится в сообщении Hurriyet. Полиция ищет участников инцидента.

Ранее, в ночь на 28 февраля, у генконсульства России в Стамбуле прошел антироссийский митинг. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес России в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих. Участники акции выкрикивали: "Убийца Путин понесет наказание".

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих, десятки получили ранения. 

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар. Минобороны России отрицает обвинения.

На следующий день турецкие военные нанесли ответные удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.

Отметим, провинция Хатай долгое время оставалась причиной напряженности в отношениях между Турцией и Сирией. Последняя не признавала турецкого суверенитета над Хатаем до начала 2005 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также