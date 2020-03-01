Трех сотрудников и главреда российского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре

Прокуратура начала расследование в отношении их статьи о провинции Хатай.

В Анкаре задержали трех сотрудников турецкой службы российского пропагандистского агентства Sputnik и его главного редактора Махира Бозтепе, передает Европравда со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства IHA, трех сотрудников, турецких граждан, задержали в связи с их материалом о провинции Хатай под названием "Украденное государство: 80 лет назад Франция отдала Турции уголок Сирии - почему?".

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении этой статьи.

Как сообщает Hurriyet, поздно вечером 29 февраля у квартир сотрудников Sputnik, перед их задержанием, состоялись протесты с участием 15-20 человек. Люди обвинили сотрудников Sputnik в измене родине.

РосСМИ пишут, что они выкрикивали националистические лозунги и угрозы, и хотели выломать двери. В агентстве инцидент назвали "попыткой нападения".

"Подождав некоторое время у дверей дома, который также использовался как офис, группа пошла", - говорится в сообщении Hurriyet. Полиция ищет участников инцидента.

Ранее, в ночь на 28 февраля, у генконсульства России в Стамбуле прошел антироссийский митинг. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес России в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих. Участники акции выкрикивали: "Убийца Путин понесет наказание".

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих, десятки получили ранения.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар. Минобороны России отрицает обвинения.

На следующий день турецкие военные нанесли ответные удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.

Отметим, провинция Хатай долгое время оставалась причиной напряженности в отношениях между Турцией и Сирией. Последняя не признавала турецкого суверенитета над Хатаем до начала 2005 года.