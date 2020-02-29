Количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

В субботу, 29 февраля, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило тысячу человек.

Как сообщает ANSA, сейчас известно о 1049 больных. 29 человек умерли, 50 - выздоровели. Всего с начала эпидемии заразились 1128 человек.

В провинциях Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья продлен карантин в учебных заведениях - до 8 марта. В то же время большинство школ в Лигурии и Пьемонте возобновят работу на следующей неделе.

Центральный матч тура Серии А между Ювентусом и Интером, а также игры Удинезе - Фиорентина, Милан - Дженоа, Парма - СПАЛ и Сассуоло - Брешия перенесены на более поздний срок, они пройдут 13 мая.

В то же время DW пишет, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия заболели 60 человек. Среди заболевших - четыре ребенка, воспитанники детского сада в округе Хайнсберг, одна из воспитательниц которого заболела вызываемой коронавирусом пневмонией COVID-19.

Все заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них лишь легкие симптомы простудного заболевания. В общей сложности данный детский сад посещают 114 детей, 100 из них проверили на наличие коронавируса. Еще 14 детей, по предварительным данным, родители не привезли для проведения добровольного теста.

Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя продленки в одной из начальных школ Бонна. 23-летний мужчина с легкими симптомами заболевания находится под домашним карантином. Школа, в которой учатся около 185 детей, закрыта на две недели, школьников тестируют на наличие коронавируса.

По всей видимости, сотрудник школы заразился от первого пациента с SARS-CoV-2 в Хайнсберге во время карнавального мероприятия. После окончания карнавальных выходных в среду, 26 февраля, он вернулся в Бонн и работал с детьми. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо и не вышел на работу, а в пятницу у него были взяты пробы на анализ.