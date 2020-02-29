В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас в пятницу люди подожгли больницу, считая, что там разместят инфицированных коронавирусом из другого города. Об этом сообщает Alarabiya.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Бендер-Аббас перевезут 10 зараженных пациентов из города Кум, который является эпицентром распространения вируса в стране.

Сообщается, что это "разозлило некоторых жителей" и они подожгли клинику.

Местное власть опровергла информацию о перевозке больных коронавирусом из Кума.

Согласно официальным данным, в Иране подтверждено почти 600 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли, среди них - бывший посол Ирана в Ватикане. Однако ВВС пишет, что в стране скрывают информацию о вирусе. По данным издания, от SARS-CoV-2 в Иране умерло по меньшей мере 210 человек.

Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 29 февраля, в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев SARS-CoV-2, из них 2924 - летальные. Выздоровели 39545 человек.