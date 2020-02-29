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В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом

В Иране подтверждено почти 600 случаев заражения.

В иранском городе Бендер-Аббас в пятницу люди подожгли больницу, считая, что там разместят инфицированных коронавирусом из другого города. Об этом сообщает Alarabiya.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Бендер-Аббас перевезут 10 зараженных пациентов из города Кум, который является эпицентром распространения вируса в стране.

Сообщается, что это "разозлило некоторых жителей" и они подожгли клинику.

Местное власть опровергла информацию о перевозке больных коронавирусом из Кума.

Согласно официальным данным, в Иране подтверждено почти 600 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли, среди них - бывший посол Ирана в Ватикане. Однако ВВС пишет, что в стране скрывают информацию о вирусе. По данным издания, от SARS-CoV-2 в Иране умерло по меньшей мере 210 человек.

Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 29 февраля, в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев SARS-CoV-2, из них 2924 - летальные. Выздоровели 39545 человек. 

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