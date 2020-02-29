«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
ГлавнаяМир

Ливия без нефти, Штайнмайер в Кении, безденежье Малави. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Нефтяной форс-мажор в Ливии

Уже более месяца нефтяная промышленность Ливии пребывает в полном параличе. Национальная нефтяная компания, штаб-квартира которой находится в Триполи, сообщила: потери от блокады нефтяных поставок из морских терминалов в Бреге, Рас-Лануфе, Хариге, Зуейтине и Сидре превысили $2,1 млрд. Нефтяные базы страны переполнены под завязку, что делает дальнейшую добычу «чёрного золота» на месторождениях эш-Шарара и аль-Филь бессмысленной в виду отсутствия экспортной отгрузки.

Фото: fondsk.ru

В итоге уровень добычи обвалился с 1,2 млн бар./сутки в начале января 2020 года до 163,6 тыс. бар./сутки по состоянию на середину февраля с перспективой дальнейшего падения.

В Центральном банке Ливии бьют тревогу: бюджетные поступления от экспорта нефти в январе равны нулю, а именно они дают 98% национального дохода страны, много лет к ряду раздираемой гражданской войной. 

Блокада морских терминалов осуществляется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Он таким образом пытается оказать давление на Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Файеза Сарраджа. Ливийский премьер обвиняет международное сообщество в бездействии в вопросе блокады морских нефтяных терминалов, акцентируя, что Ливия на всех порах мчится к финансовой пропасти.

У Хафтара, поддерживаемого Россией, ОАЭ и Египтом, заявляют, что командование ЛНА не причастно к закрытию нефтеналивных терминалов, что это – сугубо местная инициатива, исходящая от жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы от реализации нефти стекаются в Триполи, а враждебное им ПНС в итоге пускает их на закупки оружия, вербовку иностранных наёмников и покупку лояльности племён Триполитании.

Тем временем в СМИ была слита переписка наемников из ЧВК «Вагнера», где те говорят, что их отправили в отпуска до завершения «ливийской командировки». Они якобы должны были наступать на Триполи на стороне Хафтара, но из-за перемирия были отозваны назад, в Россию.

Фото: inright.ru

Однако 28 февраля командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян сообщил, что российские наемники в Ливии все ещё обеспечивают работу ПВО ЛНА. В частности, в их руках есть самоходные ЗРПК «Панцирь С-1».

Африканский Союз и безопасность Сахеля

Лидеры Африканского Союза, крупнейшего интеграционного сообщества на континенте, приняли решение о подготовке к отправке контингента из 3000 военных для борьбы с экстремистами в Сахеле. Данная инициатива полностью укладывается в концепцию «решение африканских проблем руками самих африканцев». Она связана с планами США сократить военное присутствие в Африке и серией тревожных заявлений со стороны Франции о том, что ситуация в Западной Африке может быть критической из-за роста террористической угрозы.

Как известно, Сахель – это единственный регион мира, где боевики «аль-Каиды» и «Исламского государства» координируют проведение своих операций. По словам американского бригадного генерала Дагвина Андерсона, подобное сотрудничество международных террористических сетей представляет большую опасность для стран Запада и США.

Фото: trtworld.com

Комиссар Африканского Союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги заявил, что новый африканский контртеррористический контингент будет координировать свои усилия с региональными силами, такими как «Сахельская пятерка» (G5) и ЭКОВАС. По словам Шерги, чтобы комплексно противодействовать террористам на период до 2024 года необходимо мобилизовать млрд долларов финансовых ресурсов.

Хотя ряд африканских дипломатов уже подтвердил намерения Африканского Союза по итогам Аддис-Абебского саммита развернуть «контингент солидарности» в Сахеле на полгода, но детали инициативы пока не известны. В частности, открыт вопрос отбора военных для данной миссии и её финансирование.

Учения «Флинтлок-2020»

28 февраля завершились крупнейшие на Африканском континенте учения сил специальных операций под названием «Flintlock», которые под эгидой США и их военного командования АФРИКОМ проводятся с 2005 года. В учениях приняли участие представители 34 стран, в том числе 15 африканских государств. Принимающей стороной в этот раз выступала Мавритания, которая предоставила военные полигоны в Атаре, Каэди и в районе Нуакшотта. Часть программы учений проходила также в соседнем Сенегале в департаменте Тиес.

Британский инструктор обучает нигерийских cолдат во время «Flintlock», Сенегал, 17 февраля 2020.
Фото: U.S. photo by Sgt. Steven Lewis
Британский инструктор обучает нигерийских cолдат во время «Flintlock», Сенегал, 17 февраля 2020.
Более 1400 военных отрабатывали совместные операции для решения контртеррористических задач, защиты мирного населения, а также по охране границ в труднодоступных пустынных регионах.

Ввиду того, что Пентагон все больше ресурсов концентрирует на борьбе с «большими силами», такими как Китай и Россия, а также по причине напряженности в Персидском заливе вокруг Ирана, для прошедших учений в Африке американцы смогли выделить лишь один военно-транспортный самолёт С-130 «Геркулес». Если бы не авиационная поддержка марроканцев, то учения вообще могли быть сорваны.

Пока часть военных АФРИКОМ была задействована в учениях на Западе Африки, их коллеги на Востоке континента смогли провести успешную операцию возмездия против главаря террористов «Аш-Шабаб». Он был причастен к организации атаки на кенийскую военную базу в Манда Бэй, в ходе которой 5 января 2020 г. погибли трое американских военных.

Штайнмайер в Африке

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил свой четвёртый за три года президентства визит в страны Африки. На этот раз он в период с 23 по 28 февраля посетил Кению и Судан.

Как известно, Германия стала первой страной мира, которая в 1963 г. признала кенийскую независимость и сейчас немцы видят в Кении «естественного партнера для решения задач будущего», в т.ч. борьбы с глобальными изменениями климата и проведением диджитализации Африки.

Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Хартуме, Судан, 27 февраля 2020.
Фото: EPA/UPG
Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Хартуме, Судан, 27 февраля 2020.

Берлин выделил 39,4 млн евро на профессиональную подготовку кенийских студентов в Институте Киамбу. В свою очередь немцы хотели бы упрощения условий ведения бизнеса для более чем 100 немецких компаний, работающих в Кении. С одной стороны, Германии нравится, что президент Кении Ухуру Кениатта проводит уверенную антикоррупционную политику, с другой, - они видят в республике ключ к доступу на огромный африканский рынок, особенно в свете запуска континентальной зоны свободной торговли.

В Судане немецкий президент выразил солидарность руководству республики в их деятельности по трансформации страны, после свержения авторитарного правительства президента Омара аль-Башира. Важнейшие задачи Судана сейчас – достижение внутреннего мира и экономическое восстановление. В частности, Германия выступает за исключение Судана из числа стран-спонсоров международного терроризма и обещает помочь в получении помощи от международных финансовых институтов. Также немцы уже выделили 80 млн. евро для программ профессиональной подготовки суданской молодежи.

Вслед за Штайнмайером в Хартум для участия в саммите ИГАД прибывает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который примет участие в обсуждении проблем безопасности стран Африканского Рога. Это очень актуально в свете отказа Эфиопии от участия в последнем раунде переговоров с Египтом и Суданом по вопросу возведения плотины ГЭС Хидасэ на Ниле. Спонсором переговоров выступают США, и сейчас уже очевидно, что вместо быстрого урегулирования водной проблемы регионального значения стороны будут ждать длительные переговоры, которые растянутся на месяцы.

Досрочные выборы в Малави

В Республике Малави наблюдается рост внутриполитической напряженности в контексте проведения досрочных выборов президента. На текущей неделе в Национальном собрании приняли закон о назначении повторных выборов на 19 мая 2020 года. Победу в них одержит кандидат, набравший не простое большинство, как ранее, а 50%+1 голос.

По причине массовых фальсификаций Конституционный суд Малави в начале февраля принял решение об отмене результатов майского голосования прошлого года. Это означает победу требований оппозиционеров, которые заявили, что действующий президент Питер Мутарика украл у них голоса. В стране прошла серия массовых народных протестов против Мутарики и главы ЦИК Джейн Ансах, которую обвиняли в нечестном подсчете голосов.

Хотя возможность проведения повторных выборов для установления истинного победителя является признаком того, что в Малави существует демократия, но далеко не все разделяют дороговизну этой демонстрации.

Очередь в центр здоровья в Блантайре, Малави, 1 октября 2019.
Фото: EPA/UPG
Очередь в центр здоровья в Блантайре, Малави, 1 октября 2019.

Так, парламентом был пересмотрен годовой бюджет республики с целью выделения дополнительных средств на организацию избирательного процесса. В условиях, когда народ Малави переживает экономические трудности, расходы в 100 млрд малавийских квача (6% бюджета) на процедуру организации очередного голосования ЦИК и обеспечение порядка полицией, рассматриваются излишней роскошью. Тем более что донорских средств на их проведение выборов найти так и не удалось.

Александр МишинАлександр Мишин, эксперт-международник
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также