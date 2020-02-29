Ливия без нефти, Штайнмайер в Кении, безденежье Малави. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее . LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Нефтяной форс-мажор в Ливии

Уже более месяца нефтяная промышленность Ливии пребывает в полном параличе. Национальная нефтяная компания, штаб-квартира которой находится в Триполи, сообщила: потери от блокады нефтяных поставок из морских терминалов в Бреге, Рас-Лануфе, Хариге, Зуейтине и Сидре превысили $2,1 млрд. Нефтяные базы страны переполнены под завязку, что делает дальнейшую добычу «чёрного золота» на месторождениях эш-Шарара и аль-Филь бессмысленной в виду отсутствия экспортной отгрузки.

Фото: fondsk.ru

В итоге уровень добычи обвалился с 1,2 млн бар./сутки в начале января 2020 года до 163,6 тыс. бар./сутки по состоянию на середину февраля с перспективой дальнейшего падения.

В Центральном банке Ливии бьют тревогу: бюджетные поступления от экспорта нефти в январе равны нулю, а именно они дают 98% национального дохода страны, много лет к ряду раздираемой гражданской войной.

Блокада морских терминалов осуществляется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Он таким образом пытается оказать давление на Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Файеза Сарраджа. Ливийский премьер обвиняет международное сообщество в бездействии в вопросе блокады морских нефтяных терминалов, акцентируя, что Ливия на всех порах мчится к финансовой пропасти.

У Хафтара, поддерживаемого Россией, ОАЭ и Египтом, заявляют, что командование ЛНА не причастно к закрытию нефтеналивных терминалов, что это – сугубо местная инициатива, исходящая от жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы от реализации нефти стекаются в Триполи, а враждебное им ПНС в итоге пускает их на закупки оружия, вербовку иностранных наёмников и покупку лояльности племён Триполитании.

Тем временем в СМИ была слита переписка наемников из ЧВК «Вагнера», где те говорят, что их отправили в отпуска до завершения «ливийской командировки». Они якобы должны были наступать на Триполи на стороне Хафтара, но из-за перемирия были отозваны назад, в Россию.

Фото: inright.ru

Однако 28 февраля командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян сообщил, что российские наемники в Ливии все ещё обеспечивают работу ПВО ЛНА. В частности, в их руках есть самоходные ЗРПК «Панцирь С-1».

Африканский Союз и безопасность Сахеля

Лидеры Африканского Союза, крупнейшего интеграционного сообщества на континенте, приняли решение о подготовке к отправке контингента из 3000 военных для борьбы с экстремистами в Сахеле. Данная инициатива полностью укладывается в концепцию «решение африканских проблем руками самих африканцев». Она связана с планами США сократить военное присутствие в Африке и серией тревожных заявлений со стороны Франции о том, что ситуация в Западной Африке может быть критической из-за роста террористической угрозы.

Как известно, Сахель – это единственный регион мира, где боевики «аль-Каиды» и «Исламского государства» координируют проведение своих операций. По словам американского бригадного генерала Дагвина Андерсона, подобное сотрудничество международных террористических сетей представляет большую опасность для стран Запада и США.

Фото: trtworld.com

Комиссар Африканского Союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги заявил, что новый африканский контртеррористический контингент будет координировать свои усилия с региональными силами, такими как «Сахельская пятерка» (G5) и ЭКОВАС. По словам Шерги, чтобы комплексно противодействовать террористам на период до 2024 года необходимо мобилизовать млрд долларов финансовых ресурсов.

Хотя ряд африканских дипломатов уже подтвердил намерения Африканского Союза по итогам Аддис-Абебского саммита развернуть «контингент солидарности» в Сахеле на полгода, но детали инициативы пока не известны. В частности, открыт вопрос отбора военных для данной миссии и её финансирование.

Учения «Флинтлок-2020»

28 февраля завершились крупнейшие на Африканском континенте учения сил специальных операций под названием «Flintlock», которые под эгидой США и их военного командования АФРИКОМ проводятся с 2005 года. В учениях приняли участие представители 34 стран, в том числе 15 африканских государств. Принимающей стороной в этот раз выступала Мавритания, которая предоставила военные полигоны в Атаре, Каэди и в районе Нуакшотта. Часть программы учений проходила также в соседнем Сенегале в департаменте Тиес.

Фото: U.S. photo by Sgt. Steven Lewis Британский инструктор обучает нигерийских cолдат во время «Flintlock», Сенегал, 17 февраля 2020.

Более 1400 военных отрабатывали совместные операции для решения контртеррористических задач, защиты мирного населения, а также по охране границ в труднодоступных пустынных регионах.

Ввиду того, что Пентагон все больше ресурсов концентрирует на борьбе с «большими силами», такими как Китай и Россия, а также по причине напряженности в Персидском заливе вокруг Ирана, для прошедших учений в Африке американцы смогли выделить лишь один военно-транспортный самолёт С-130 «Геркулес». Если бы не авиационная поддержка марроканцев, то учения вообще могли быть сорваны.

Пока часть военных АФРИКОМ была задействована в учениях на Западе Африки, их коллеги на Востоке континента смогли провести успешную операцию возмездия против главаря террористов «Аш-Шабаб». Он был причастен к организации атаки на кенийскую военную базу в Манда Бэй, в ходе которой 5 января 2020 г. погибли трое американских военных.

Штайнмайер в Африке

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил свой четвёртый за три года президентства визит в страны Африки. На этот раз он в период с 23 по 28 февраля посетил Кению и Судан.

Как известно, Германия стала первой страной мира, которая в 1963 г. признала кенийскую независимость и сейчас немцы видят в Кении «естественного партнера для решения задач будущего», в т.ч. борьбы с глобальными изменениями климата и проведением диджитализации Африки.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Хартуме, Судан, 27 февраля 2020.

Берлин выделил 39,4 млн евро на профессиональную подготовку кенийских студентов в Институте Киамбу. В свою очередь немцы хотели бы упрощения условий ведения бизнеса для более чем 100 немецких компаний, работающих в Кении. С одной стороны, Германии нравится, что президент Кении Ухуру Кениатта проводит уверенную антикоррупционную политику, с другой, - они видят в республике ключ к доступу на огромный африканский рынок, особенно в свете запуска континентальной зоны свободной торговли.

В Судане немецкий президент выразил солидарность руководству республики в их деятельности по трансформации страны, после свержения авторитарного правительства президента Омара аль-Башира. Важнейшие задачи Судана сейчас – достижение внутреннего мира и экономическое восстановление. В частности, Германия выступает за исключение Судана из числа стран-спонсоров международного терроризма и обещает помочь в получении помощи от международных финансовых институтов. Также немцы уже выделили 80 млн. евро для программ профессиональной подготовки суданской молодежи.

Вслед за Штайнмайером в Хартум для участия в саммите ИГАД прибывает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который примет участие в обсуждении проблем безопасности стран Африканского Рога. Это очень актуально в свете отказа Эфиопии от участия в последнем раунде переговоров с Египтом и Суданом по вопросу возведения плотины ГЭС Хидасэ на Ниле. Спонсором переговоров выступают США, и сейчас уже очевидно, что вместо быстрого урегулирования водной проблемы регионального значения стороны будут ждать длительные переговоры, которые растянутся на месяцы.

Досрочные выборы в Малави

В Республике Малави наблюдается рост внутриполитической напряженности в контексте проведения досрочных выборов президента. На текущей неделе в Национальном собрании приняли закон о назначении повторных выборов на 19 мая 2020 года. Победу в них одержит кандидат, набравший не простое большинство, как ранее, а 50%+1 голос.

По причине массовых фальсификаций Конституционный суд Малави в начале февраля принял решение об отмене результатов майского голосования прошлого года. Это означает победу требований оппозиционеров, которые заявили, что действующий президент Питер Мутарика украл у них голоса. В стране прошла серия массовых народных протестов против Мутарики и главы ЦИК Джейн Ансах, которую обвиняли в нечестном подсчете голосов.

Хотя возможность проведения повторных выборов для установления истинного победителя является признаком того, что в Малави существует демократия, но далеко не все разделяют дороговизну этой демонстрации.

Фото: EPA/UPG Очередь в центр здоровья в Блантайре, Малави, 1 октября 2019.

Так, парламентом был пересмотрен годовой бюджет республики с целью выделения дополнительных средств на организацию избирательного процесса. В условиях, когда народ Малави переживает экономические трудности, расходы в 100 млрд малавийских квача (6% бюджета) на процедуру организации очередного голосования ЦИК и обеспечение порядка полицией, рассматриваются излишней роскошью. Тем более что донорских средств на их проведение выборов найти так и не удалось.