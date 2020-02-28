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В небе над Хорватией взорвался метеор

Его также было видно на границе со Словенией. 

В небе над Хорватией пролетел и взорвался крупный метеор. Его дымовой хвост был виден и на границе со Словенией, пишет 24 Sata.

Жители Загреба услышали сильный гул около 10:30 утра 28 февраля, кроме того, ощущались тектонические толчки. Многие расценили их как землетрясение, однако обратили внимание на светящийся шар в небе. Взрыв метеора произошел при его входе в атмосферу. 

У службы спасения Загреба нет информации о пострадавших людях или разрушениях в результате происшествия, кроме того, пока не нашли обломки, которые могли разлететься.  

Фото: čitatelj 24sata

"Мы поговорили с нашими коллегами из полиции, и у них нет сообщений о метеоритном сбое", – сказала командир отдела пожарной охраны Загреба Синиша Джембрих.

"Я сидел и пил кофе в своей квартире. Я увидел светящийся шар в небе. Сгорело очень быстро, я все видел через окно", – сообщил один из местных жителей.

Напомним, в 2016 году в Индии из-за падения метеорита погиб человек.  Причиной гибели стал взрыв, произошедший в результате падения метеорита.

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