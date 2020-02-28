Президента и главу МИДа Монголии отправили на карантин после официального визита в Китай

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу отправили на 14-дневный карантин после однодневного визита в Китай. Об этом пишет CNN.

Баттулга вместе с несколькими другими чиновниками, в том числе с главой МИД Монголии, недавно посетили Китай. Там они встретились с президентом КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

«Делегация, включая президента, была немедленно отправлена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию в четверг вечером, с целью профилактики», - сказано в сообщении.

На данный момент в Монголии не выявляли ни одного случая коронавируса.

Правительство страны приказало закрыть все школы до конца марта, кроме того, до 2 марта приостановлена доставка угля в Китай.

Напомним, в Литве и Беларуси зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом.