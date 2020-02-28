Россия заявила о непричастности к авиаудару в Сирии, при котором погибли турецкие военные

Минобороны РФ утверждает, что это сирийская армия обстреляла военных, которые "оказались в боевых порядках отрядов террористов".

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам на северо-западе Сирии, в результате которых погибли турецкие военнослужащие.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оборонное ведомство.

"Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в заявлении.

Одновременно Минобороны РФ признало, что под обстрел сирийской армии в провинции Идлиб действительно попали турецкие военные, которые "оказались в боевых порядках отрядов террористов", а Анкара не предупреждала об их местонахождении.

В заявлении также говорится, что атака произошла в районе населенного пункта Бехун. "При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения (центр примирения враждующих сторон в Сирии, структура российской группировки, - ред.) координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Из-за ситуации в сирийском Идлибе Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО, которое состоится сегодня, 28 февраля.