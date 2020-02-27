В Италии число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 650, умерли еще 3 человека

Люди, находящиеся в карантине, составляют 0,089% от общей численности населения страны.

Власти Италии заявили, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 650, еще трое итальянцев скончались от осложнений COVID-19.

Об этом вечером 27 февраля сообщает ANSA.

Чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли сообщил, что в Ломбардии скончались еще три человека, которым было за 80 лет. Трое других жителей региона с коронавирусом были излечены. Сейчас в регионе насчитывается 40 заразившихся коронавирусом нового типа.

Сообщается, что в Италии 0,1% муниципалитетов затронуты эпидемией коронавируса. Люди, находящиеся в карантине, составляют 0,089% от общей численности населения, а территория Италии в изоляции составляет 0,01%. Такую статистику обнародовал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Ранее глава итальянского региона Ломбардия добровольно отправился в карантин на 14 дней. Такое решение Аттилио Фонтана принял после того, как у его помощника обнаружили коронавирус.

Всего в Италии зафиксировано 17 смертей в следствие коронавируса.