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У двух вернувшихся из Италии жителей Буковины коронавирус не подтвердился

У обоих пациентов - симптомы острой респираторной инфекции.

У двух вернувшихся из Италии жителей Буковины коронавирус не подтвердился
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

В Киеве сегодня, 27 февраля, сделали еще два анализа на коронавирус нового типа, результат негативный (коронавирус не подтвердился). Оба образца - из Черновицкой области.

Об этом lb.ua сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что оба пациента с Буковины имеют симптомы острой респираторной инфекции и недавно посещали Италию.

25 февраля в Черновицкой ОГА опровергли случай коронавируса у вернувшейся из Италии женщины.

На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая коронавируса COVID-19 на территории Украины нет.

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