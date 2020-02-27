Головний по коронавірусу. Інтерв’ю з новим головним санітарним лікарем Віктором Ляшком

LB.ua розпитав нового санітарного лікаря про те, що буде відбуватися, коли коронавірус все ж таки прийде в Україну, про будівництво спеціальних лабораторій та лікарень, а також - про нове життя СЕС.

Про своє призначення Віктор Ляшко каже: “Хіба це призначення? Це покладання додаткових обов’язків”. Необхідність відновлення посади головного санітарного лікаря пояснює тим, що за українським законодавством саме ця посадова особа має повноваження, наприклад, вводити карантинні та інші заходи.

Вчора заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка призначили головним державним санітарним лікарем і “головним по коронавірусу”. Він супроводжує цю тему вже місяць - спілкується з журналістами, виходить на брифінги, їздить в аеропорт перевіряти, як проходить температурний скринінг , і виходить відповідати на питання до полтавських депутатів після подій у Нових Санжарах.

Про вірус

На вашу роботу призначення головним санітарним лікарем якось вплинуло?

Ні. В мене і так 99,9% робочих питань зараз - це питання забезпечення готовності системи до реагування на коронавірус.

Запитаю вашу особисту думку - як людини, яка глибоко в темі. Коронавірус вже є в Україні, просто його поки не виявили?

Не думаю.

Було чимало рейсів з Італії вже після початку спалаху.

В італійців ще нема масштабної епідемії. Наразі лише 435 випадків, і потрібно розуміти, що не всі вони лабораторно підтверджені.

Як ми вже бачимо з досвіду Китаю, досить часто тести на коронавірусну інфекцію дають помилково негативний результат. Що відбувається, коли в Україні роблять аналіз на коронавірус, і він негативний? Людина повертається до свого оточення, сподіваючись, що тест показав правильний результат?

Дивіться, діагностичні дослідження, по суті, в цьому випадку не несуть ніякого клінічного значення. Коронавірус це чи ні, лікарі проводять симптоматичне лікування. Таке, як і у випадку інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як у випадку грипоподібних інфекцій, наприклад. Не можу сказати, що для коронавірусу треба якісь особливі заходи.

Фото: EPA/UPG Лікарня в Кодоньо, де померла одна з хворих на коронавірус

А епідеміологічні? Відстеження контактів, карантин?

Давайте подивимося на приклад Японії. У випадку перших 10 хворих вони відстежували всі контакти, спостерігали і тому подібне. Але після цього японці вийшли і заявили: ми і далі розцінюємо коронавірусну інфекцію як загрозу для громадського здоров’я, але ми запускаємо ті самі алгоритми, які працюють у випадку з грипоподібними захворюваннями.

То ми не будемо відстежувати всі контакти тих, хто захворів?

Будемо. Якщо з’являться перші випадки, ми будемо намагатися їх локалізувати. Але якщо відбудеться подальше поширення, як, наприклад, в Італії або Сингапурі, то тактика може бути переглянута. Бо при такій кількості випадків відстежити всі контакти - малореально. І це потребуватиме величезних ресурсів, які можна застосувати краще. До речі, в цей період всі інші хвороби не зупиняються, не чекають, поки ми розберемося з коронавірусом. Треба надавати медичну допомогу, проводити розслідування випадків інших інфекційних хвороб.

За яких умов буде оголошено карантин?

Ми зараз відпрацьовуємо алгоритм. Ще треба розрізняти карантин і обмежувальні заходи. Які зараз введені в Італії і які ми вводимо щороку через грип.

Це закриття шкіл та університетів?

Так, це коли органи місцевого самоврядування рекомендують закрити навчальні заклади, не відвідувати заклади громадського харчування, обмежити проведення мітингів і тому подібне.

Фото: EPA/UPG Через спалах коронавірусу італійцям рекомендовано утримуватися від відвідування масових заходів. Недільна служба за зачиненими дверими в Брешіа,Італія, 26 лютого 2020.

Місцева влада рекомендує, але заклад громадського харчування сам вирішує, працює він далі чи ні?

На першому етапі - так, коли вводяться обмежувальні заходи. Але в подальшому головний державний санітарний лікар або місцева влада на своїй території можуть встановлювати більш серйозні обмеження.

Це коли скільки людей захворіє?

Ми зараз маємо це вирішити на оперативному штабі. В Кодексі цивільного захисту є класифікації надзвичайних подій. Там, наприклад, записано, при якій кількості випадків захворювання на кір має починати діяти система цивільного захисту. І ми хочемо зараз зібратися проговорити, при якій кількості випадків коронавірусної інфекції вона буде включатися. Кожна країна світу по-своєму реагує. Через один завезений випадок систему цивільного захисту ніхто не запускав. І ми, звісно, теж не будемо. Але на перші випадки передачі вірусу всередині країни ми вже 100% будемо реагувати.

Ми працюємо з нашим Інститутом епідеміології, який постійно проводить аналіз ситуації в світі. В КНР ми бачимо вже зараз перелом, протягом 12 днів кількість нових випадків постійно зменшується і вже майже 40 тис. людей вважається одужавшими.

В 2009 році летальність від пандемічного грипу була набагато вища, ніж зараз у COVID-19. І він міг розвиватися блискавично швидко - протягом 8 годин після зараження людина могла вже померти. Коронавірусна інфекція, на щастя, дає нам більше часу.

Фото: Макс Требухов Виктор Ляшко

В Китаї пацієнти з COVID-19 проводять в лікарні кілька тижнів, інколи і більше місяця. Це величезне навантаження на систему охорони здоров’я, ми до цього готові?

КНР показала безпрецедентні заходи реагування на спалах коронавіруса. Не знаю, чи ще хоч одна країна в світі повторить те, що зробив Китай. Зараз в європейських країнах запроваджують такий підхід як самоізоляція. Ми також це питання вже запустили, зараз вивчаємо юридичні аспекти, бо треба розуміти, як ми можемо врегулювати проблему невиходу людей на роботу. Тобто, людина має знати, що поки вона лікується вдома, вона є юридично захищеною, і її не звільнять, скориставшись ситуацією з коронавірусом.

Це дуже цікаве питання, особливо враховуючи, що електронні лікарняні досі не працюють, і люди мають обов’язково відвідати лікаря, щоб отримати свій лікарняний і не ходити на роботу. З точки зору епідемій це дуже небезпечно, що ви будете з цим робити?

Є особливі умови, які вводяться в зв’язку з цією ситуацією. У цьому випадку, хворим має надаватися консультація по телефону, і якщо є підозра на коронавірусну інфекцію - має виїздити бригада швидкої допомоги, якщо приймає рішення про потребу в госпіталізації.

Якщо буде збільшена кількість людей в інфекційних стаціонарах, то лікарі можуть, знову ж таки, запропонувати самоізоляцію, взяти матеріал на дослідження та призначити лікування.

Фото: EPA/UPG

Тобто, якщо людина не потребує підключення до спеціальної апаратури, вона може лікуватися вдома?

Так. Зараз багато ажіотажу на цю тему і можна різне почути. Наприклад, що в країні немає боксів біологічної безпеки. Але є підходи до інфекційного контролю. Коли ми говоримо про локалізацію одного-двох-десяти випадків - так, вони будуть в мельцеровських боксах інфекційних стаціонарів - це окремі приміщення, які мають два виходи на вулицю і в коридор, які мають передбанники і все, щоб збудник інфекційної хвороби не вийшов за межі цього боксу.

Якщо ми маємо десятки випадків, сенс ізолювати їх всіх по боксах втрачається. І технічно жодна країна світу не зможе це зробити. Якщо ви подивитися картинки з КНР та Італії, то побачите, що там вмикається перспективний план перепрофілювання лікарень.

Такий план розробляється під кожну епідемію грипу, оскільки деякі з циркулюючих штамів грипу дуже агресивні, мають важкі ускладнення і це потребує великої кількості госпіталізацій. В такому випадку звільняються терапевтичні лікарні, в яких не надається екстрена ургентна допомога, і там розміщуються хворі. В терапевтичних лікарнях ніколи не було особливих вентиляційних умов, оскільки вони зазвичай не працюють з небезпечними патогенами. Тут уже треба а) вміння персоналу проводити заходи контролю і інфекційного захисту; б) мати засоби індивідуального захисту, які реально працюють в даних конкретних умовах.

Ми повинні розуміти, що є питання готовності до перших 10-100 випадків.

Фото: EPA/UPG

До них ми готові?

Так. А є питання готовності до масового поширення - буде проблема, ми повинні про це говорити, з засобами індивідуального захисту. Це глобальна проблема у всьому світі. Зараз навіть виділяються засоби на країну для дистриб’юторів через ВОЗ, яка оцінює епідеміологічну ситуацію в кожній країні і видає квоту.

В Україні виробляється майже 8-10 мільйонів хірургічних масок на місяць. Ми звернулися до виробників з проханням-побажанням забезпечити в першу чергу нашу аптечну мережу. Ми також звернулися до митниці і попросили дати інформацію по зростання експорту-реекспорту засобів індивідуального захисту. Ми побачили об'єми, які вивозяться з України. І тому уряд 3 лютого дав розпорядження Міністерству економіки вивчити можливість щодо заборони експорту і реекспорту з території України засобів індивідуального захисту. І Мінекономіки працює над цим, оцінює всі ризики. Вчора я мав зустріч з Миловановим, і ми обговорювали, як нам забезпечити в першу чергу потреби України.

Як так вийшло, що тест-системи, які називалися українськими, виявилися російськими?

Це трохи не мій профіль, але я знаю, що ці тест-системи були зареєстровані в системі виробів медичного призначення як українські?

Про СЕС та CDC

Розкажіть, будь ласка, як відбулося ваше призначення, хто вам запропонував стати головним санітарним лікарем, як ви погодилися?

Це не призначення, це покладання додаткових обов’язків.

Спочатку був лист секретаря РНБО до Кабінету міністрів України з проханням відновити посаду головного санітарного лікаря. Ми проаналізували, чи дійсно це потрібно, і побачили, що справді є питання, які згідно чинного законодавства знаходяться в компетенції головного державного санітарного лікаря. І тому Міністерство охорони здоров’я вирішило підтримати рішення секретаря РНБО.

До речі, така ж постанова була прийнята урядом в 2018-у році, коли зростала захворюваність на кір, - Кабмін уповноважив першого заступника міністра виконувати функції державного санітарного лікаря і приймати рішення про проведення додаткових щеплень за епідемічними показаннями. Справа в тому, що в закодавстві передбачено, що саме головний державний санітарний лікар має право забезпечити проведення щеплень за епідпоказами, тому був використаний такий механізм.

Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine

РНБО також рекомендувала МОЗу відновити роботу санітарно-епідеміологічної служби. Ви працюєте в цьому напрямку?

Так, працюємо. В нас є законопроект про систему громадського здоров’я, яким ми передбачаємо створення Національної мережі центрів по контролю за захворюваннями, а також децентралізованої системи регіональних центрів громадського здоров’я. Але як показує практика - в тому числі, підготовка до евакуації наших громадян з Уханю - нам також потрібна чітка вертикальна система зі спеціалізованими протиепідемічними бригадами. Саме для швидкого реагування на випадок появи особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Тому ми хочемо залишити національну мережу центрів по контролю захворюваності в підпорядкуванні МОЗ. Зараз виписуємо для них функціонал. Ми не хочемо, щоб це була відновлена СЕС - санітарно-епідеміологічна служба, бо СЕС мала величезну кількість функцій: від видачі дозволів до попереджувального санітарно-епідеміологічного нагляду.

Це має бути швидше аналог американського СDC (Centers for Disease Control and Prevention - Центр контролю і профілактики захворювань).Основна компонента - епідеміологічна, забезпечення біобезпеки. Але, як показує практика, якщо ми займаємося біобезпекою, то треба замислитися і про токсикологічну безпеку, і про хімічні аварії, і про радіологічні аварії.

Ми зараз тісно співпрацюємо з Інститутом токсикології, у них є недобудована клініка саме для людей з токсикологічними отруєннями. А таке отруєння можуть давати в тому числі й інфекційні хвороби, якщо при них виділяється ендотоксин. Тому ми попросили в них, щоб вони вже зараз надали нам кошторис - що потрібно для добудови і запуску цієї клініки.

Паралельно ми працюємо з Академією медичних наук. Ми узгодили, що будуєм єдину лабораторію біологічної безпеки, яка буде працювати і для потреб Національного центру громадського здоров’я, і для академії медичних наук, і для Інституту епідеміології. Це дозволить нам об’єднати ресурси на наукові розробки і швидше впроваджувати їх в практику.

І додатково ми хотіли би ще побудувати комплексну клініку для емерджентних інфекцій. Думали про це ще до появи коронавірусу, але бачите, як воно співпало. Ця клініка мала би першою приймати хворих, відпрацьовувати алгоритми дій і передавати практичні рекомендації іншим лікарям.

Фото: EPA/UPG Медпрацівник у захисному одязі виходить з готелю Bel Sit в Аласіо, де 34 людини перебувають на карантині, Італія, 26 лютого 2020.

По цьому проекту, я так розумію, кошториса немає?

Нема кошториса по клініці, але є певні домовленості в рамках співпраці по біологічній безпеці, яка прописана у меморандумі між Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством оборони США. У нас повинно було розпочатися будівництво чотирьох лабораторій, але ми звернулись до донорів і попросили їх переглянути раніше обрані локації, дозволити нам не розпорошували ресурс і витратити його на одну лабораторію. Вже провели попередні зустрічі, в принципі, наші партнери нас підтримують. Я думаю, що ми можемо в рамках цієї програми побудувати лабораторію. А вже клініка - наступний етап за кошти державного бюджету.

Лабораторія буде вже в цьому році?

Ну, розпочнеться будівництво в цьому році, але це має бути лабораторія з високим класом захисту, це дуже великі інвестиції.

А на розбудову мережі центрів за прикладом CDC якісь додаткові гроші передбачено?

У нас передбачені кошти по програмі «Громадське здоров’я» на утримання лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я. Лабораторні центри - це тільки назва. Насправді це база, на якій працюють лікарі-епідеміологи, лікарі-гігієністи і т.д. Це база, на якій можна розбудовувати центри по контролю і профілактиці захворювань. Але ми розуміємо, що треба також і оптимізувати існуючу мережу цих лабораторних центрів, подивитись, як краще їх використовувати для того, щоб отримати мережу центрі, яка запрацює, на яку ми будемо спиратися під час біологічні загрози.

Фото: Макс Требухов

Які висновки МОЗ зробив з історії в Нових Санжарах?

Висновки МОЗ буде робити напевне пізніше. Можу сказати, який висновок я зробив особисто для себе.

Я побачив, як швидко можна розігнати ажіотаж і паніку. І зрозумів, що є питання готовності до реагування. Одна справа - бути готовим теоретично, і зовсім інша - бути готовим на практиці, коли вступає в дію людський фактор. Я зрозумів, що в кожному такому конкретному випадку має бути людина, яка візьме на себе роль лідера і буде тягнути всю команду.

Вже стояло доручення і до цього проводити симуляційні вправи, щоб ми на практиці навчалися відпрацьовувати такі ситуації на практиці. І зараз ми теж проводимо такі вправи. Я навіть прошу проводити їх таким чином, щоб лікарі не знали, що це симуляція. Подзвонити і сказати: “Ми веземо вас хворого на коронавірус”. Мені треба на практиці бачити, як люди реагують, як одягаються, куди біжать, коли починається паніка.