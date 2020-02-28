Коронавирус подтвержден у пятерых украинцев за пределами страны

Коронавирус нового типа подтвержден у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе, Италия.

При этом Ляшко отметил, что в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

"Сегодня мы, например, имеем четыре результата по Черновицкой области, после температурного скрининга, которые отбирали, все они негативные, область выдохнула, в радостном настроении пошла себе спокойно отдыхать, коронавирусной инфекции в Украине не зафиксировано", - сказал он в ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1.

Ранее Ляшко сообщил, что у двух вернувшихся из Италии жителей Буковины коронавирус не подтвердился.