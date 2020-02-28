Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
В Италии подтверджен первый случай заражения среди украинцев
В Италии подтверджен первый случай заражения среди украинцев
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Коронавирус подтвержден у пятерых украинцев за пределами страны

Коронавирусная инфекция в Украине не зафиксирована.

Коронавирус подтвержден у пятерых украинцев за пределами страны
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

Коронавирус нового типа подтвержден у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе, Италия.

При этом Ляшко отметил, что в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

"Сегодня мы, например, имеем четыре результата по Черновицкой области, после температурного скрининга, которые отбирали, все они негативные, область выдохнула, в радостном настроении пошла себе спокойно отдыхать, коронавирусной инфекции в Украине не зафиксировано", - сказал он в ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1.

Ранее Ляшко сообщил, что у двух вернувшихся из Италии жителей Буковины коронавирус не подтвердился.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также