В Совете национальной безопасности и обороны сняли видео о профилактике COVID-19.

Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, в СНБО сняли видео и напомнили о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения.

1. Мойте руки со средствами дезинфекции.

2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

3. Не касайтесь руками глаз, носа, рта.

4. Кашляйте/чихайте во внутреннюю часть локтя.

5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты: антибиотики действуют только против бактерий, а насчет противовирусных препаратов – пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции, такими как: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

8. Тем, кто находился в Китае, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на "горячую линию" Минздрава 0-800-505-201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Ранее Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус.