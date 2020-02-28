Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
В Италии подтверджен первый случай заражения среди украинцев
В Италии подтверджен первый случай заражения среди украинцев
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
ГлавнаяПолитика

СНБО представил 8 правил для предотвращения распространения коронавируса

В Совете национальной безопасности и обороны сняли видео о профилактике COVID-19.

Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, в СНБО сняли видео и напомнили о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения.

1. Мойте руки со средствами дезинфекции.

2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

3. Не касайтесь руками глаз, носа, рта.

4. Кашляйте/чихайте во внутреннюю часть локтя.

5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты: антибиотики действуют только против бактерий, а насчет противовирусных препаратов – пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции, такими как: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

8. Тем, кто находился в Китае, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на "горячую линию" Минздрава 0-800-505-201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Ранее Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также