Нацсовет выписал NewsOne штраф из-за высказываний Коцабы

Нацсовет по телевидению и радиовещанию сделал официальное предупреждение и оштрафовал ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne).

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Основанием для такого решения стали высказывания Руслана Коцабы (обвиняемый в государственной измене блогер) в передаче "Я так думаю" от 5 ноября.

Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами, распространял пропагандистские нарративы, похожие на официальную позицию страны-агрессора Российской Федерации, а вся информация подавалась только с одной точки зрения.

Среди прочего он говорил такое: "Незаконное обогащение и было целью этих «евромайдановских барыг». А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т.п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском, киевские власти должны признать, что использование Вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на который не распространяются сроки давности".

По решению Нацсовета телеканал NewsOne должен заплатить штраф в размере 25% от лицензионного сбора - 105,6 тысячи гривен.

Напомним, что 5 сентября Нацсовет рассмотрел материалы внеплановой проверки ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), признав многочисленные и неоднократные нарушения вещателем законодательства в части разжигания вражды и ненависти.

В связи с этим было принято решение обратиться в Окружной административный суд Киева с просьбой аннулировать лицензию.

С осени 2018 года NewsOne принадлежит Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука.