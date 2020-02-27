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ВАКС обязал НАБУ расследовать "пленки Трубы", - адвокат

НАБУ, по словам адвоката Порошенко, дважды отказывалось это делать.

ВАКС обязал НАБУ расследовать "пленки Трубы", - адвокат
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать так называемые «пленки Трубы». Об этом сообщил адвокат пятого Президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге в издании «Украинская правда».

«НАБУ руками и копытами упирается лишь бы не расследовать записи «Трубу прорвало». Незаконно не регистрировали уголовное производство. Были вынуждены решением Высшего антикоррупционного суда начать расследование по факту возможного незаконного влияния Директора ГБР на следователей для организации политического преследования Пятого Президента Украины», - сообщил Головань.

Он также обратил внимание на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины дважды отказывало в признании Петра Порошенко стороной в этом деле.

«Зарегистрировав уголовное производство, чиновники НАБУ сразу начали саботаж расследования и поиск способов это расследование «похоронить». Мешали ходатайство адвокатов Петра Порошенко - потерпевшего по делу. Поэтому 10.01.2019 на свет появилось постановление детектива НАБУ об отказе в признании Петра Порошенко пострадавшим. То постановление 28 января 2020 г. отменил Высший антикоррупционный суд», - отметил адвокат.

Головань подчеркнул, что в этом деле должно быть проведено объективное и независимое расследование, так как оно имеет значительный общественный резонанс.

«Однако в НАБУ настолько боятся даже подступиться к расследованию записей вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами, наплевали на решение суда и 4 февраля 2020 отказали в признании Петра Порошенко пострадавшим повторно

», - отметил адвокат.

«Вчера Высший антикоррупционный суд во второй раз отменил отказ НАБУ признать Петра Порошенко пострадавшим. Похоронить расследования участникам скандальных разговоров не удастся», - подытожил адвокат.

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