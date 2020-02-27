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Экс-нардепа Бобова оштрафовали за недекларирование 52 млн финансовых обязательств и недвижимости

Штраф составил 51 000 гривен. 

Экс-нардепа Бобова оштрафовали за недекларирование 52 млн финансовых обязательств и недвижимости
Геннадий Бобов
Фото: www.gorrda.gov.ua

Высший антикоррупционный суд признал виновным и оштрафовал на 51 000 гривен бывшего народного депутата Украины, который внес недостоверные данные в декларацию. 

Он не задекларировал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, сообщили на странице САП в Facebook. 

"В ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года перед увольнением с должности народного депутата, он не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость и собственность частного предприятия с частью в уставном капитале 98,2%", – уточнили в прокуратуре.

26 февраля между прокурором САП и обвиняемым бывшим нардепом был подписан договор о признании вины. ВАКС утвердил его, а бывшего нардепа признал виновным по ст. 366-1 Уголовного кодекса и назначил ему штраф в сумме 51 000 гривен с запретом на занятие некоторых должностей сроком на год.

Как пишут "Українські новини", речь идет об экс-нардепе Геннадие Бобове ("Відродження").

Напомним, 28 января Бобову предъявили подозрение во внесении недостоверных данных в декларации. 

В мае 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко решил внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бобова. Бобов подозревался по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Позже Бобов уплатил в государственный бюджет 37,9 млн гривен в виде начислений по налоговым обязательствам, но пообещал судиться за них. Луценко после этого отозвал представление.

Спустя год Бобов отсудил у государства 38 млн гривен.

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